Гарри Реднапп: «Тоттенхэм» выглядет сильнее в борьбе за топ-4»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп заявил журналистам, что, по его мнению, главным претендентом на четвертое место в чемпионате Англии являются «шпоры».

«Сейчас «Тоттенхэм» выглядит так, будто собирается занять четвертое место», — сказал Реднапп в подкасте Seaman Says.

Он отметил, что «канониры» в последних матчах растеряли игровую форму.

«За последние пару недель ситуация изменилась: у «Арсенала» было несколько плохих результатов. Я не мог поверить, насколько они были плохи против «Кристал Пэлас», - отметил он