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Лансини оштрафовали за езду без прав

14 Апреля 2022 • 14:46 Комментировать

Полузащитника «Вест Хэма» Мануэля Лансини оштрафовали на 1735 фунтов стерлингов за вождение автомобиля без прав.

29-летний плеймейкер «Вест Хэма» был остановлен полицией 27 января, когда он ехал на своем «Порше» стоимостью 73 000 фунтов стерлингов в Олдгейт, Лондон. Он показал офицерам аргентинскую лицензию, хотя знал в Британии работает только местная.

Лансини признал себя виновным в магистратском суде Бромли в марте, всего за несколько дней до того, как он попал в серьезную автомобильную аварию. В том инциденте он не был за рулем.

В результате футболист отделался штрафом, хотя имел все шансы получить еще и запрет на вождение.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Мануэль Лансини
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