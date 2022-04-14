Нападающий «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса связывают с переходом в «Баварию». El Futbolero сообщил, что баварский клуб начали искать потенциальную замену Роберту Левандовски.

В прошлом сезоне игрок сборной Мексики получил ужасный перелом черепа, который угрожал его жизни. К счастью, Хименес смог оправиться от инцидента к началу текущего сезона.

Сообщается, что «волки» готовы отпустить его за правильную цену. Также утверждается, что «Бавария» готовит первое предложение в размере 21 миллиона фунтов стерлингов.