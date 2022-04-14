«Лидс» проявляет интерес к Гвардиолу

«Лидс» проявляет интерес к защитнику «Лейпцига» Йошко Гвардиолу.

«Лидс» очень хотел подписать Гвардиола в 2020 году, но «Лейпциг» опередил его. Сообщается, что центральный защитник предпочел переход в немецкий клуб из-за чрезмерной настойчивости «Лидса».

Сейчас «Лейпциг» занимает четвертое место в чемпионате Германии и имеет шансы выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Однако, главный тренер «Лидса» Джесси Марш, который ранее работал с Гвардиолом, будет пытаться заполучить защитника в летнее трансферное окно. Сообщается, что немецкий клуб оценивает Гвардиола в 20 миллионов фунтов стерлингов.