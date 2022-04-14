Назначение тен Хага не повлияет на решение Кавани уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет клуб даже в случае назначения главным тренером Эрика тен Хага, сообщает эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что уругваец хочет закончить карьеру в Южной Америке, где находится его семья. Однако, Романо сообщил, что самым вероятным местом продолжения карьеры Кавани станет один из клубов Ла Лиги.

Контракт Кавани с манчестерским клубом заканчивается этим летом. В этом сезоне футболист провел в АПЛ 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.