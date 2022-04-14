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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Румменигге отметил высокое качество английского футбола

14 Апреля 2022 • 13:50 Комментировать

Экс-руководитель мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился с журналистами своим мнением по поводу качества английского футбола.

Румменигге сказал, что в полуфинале Лиги чемпионов сыграют две английские и две испанские команды, что хорошо отражает нынешний статус европейского футбола. Немецкий специалист отметил, что его очень впечатляет сила английских команд. Карл-Хайнц добавил, что считает недавнюю игру между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» лучшим матчем в мировом футболе за последние пять лет.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Реал», а также «Ливерпуль» и «Вильярреал».

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Евро-Футбол.Ру,
Карл-Хайнц Румменигге Английская Премьер-лига
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