Румменигге отметил высокое качество английского футбола

Экс-руководитель мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился с журналистами своим мнением по поводу качества английского футбола.

Румменигге сказал, что в полуфинале Лиги чемпионов сыграют две английские и две испанские команды, что хорошо отражает нынешний статус европейского футбола. Немецкий специалист отметил, что его очень впечатляет сила английских команд. Карл-Хайнц добавил, что считает недавнюю игру между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» лучшим матчем в мировом футболе за последние пять лет.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Реал», а также «Ливерпуль» и «Вильярреал».