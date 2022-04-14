Сын Роналду отпраздновал гол в стиле отца

Сын звёздного португальского форварда Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче за юношескую команду «Манчестер Юнайтед».

Криштиану-младший вместе с командой U12 принял участие в большом международном турнире, где встречались лучшие футбольные академии мира. В одном из матчей юные «красные дьяволы» разгромили своих соперников со счётом 5:0, а один из голов как раз забил Роналду-младший, который отпраздновал взятие ворот в фирменном стиле своего отца.

Напомним, что Криштиану Роналду-старший в этом сезоне провёл в АПЛ 25 матчей, в которых забил 12 голов.