Гвардиола о календаре и травмах: «У нас большие проблемы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, несмотря на выход его команды в полуфинал Лиги чемпионов, считает, что самые главные проблемы команды впереди.

«Сегодня мы празднуем, потому что в третий раз в истории «Манчестер Сити» мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Но мы не можем забывать, что играли три дня назад, собрались, приехали сюда, сейчас у нас много травм, и я не знаю, что будет в ближайшие недели», - сказал наставник «горожан».

Гвардиола считает, что «Сити» - большие проблемы.

«Мы не можем играть все время и забивать четыре или пять мячей, мы люди — мы только что вышли из тяжелой игры против «Ливерпуля». У нас большие проблемы», - заключил Гвардиола.