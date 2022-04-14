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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Габриэль об интересе «Барселоны»: «Арсенал» - отличная команда, я счастлив здесь»

14 Апреля 2022 • 11:52 Комментировать

Защитник «Арсенала» Габриэль прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».

«Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя в «Арсенале» как дома. Это отличная команда, и я уверен, что вместе мы сможем многого добиться. Я очень счастлив здесь», - сказал Габриэль.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен приобрести защитника «канониров» после того, как переговоры о переходе Антонио Рюдигера зашли в тупик. Но Габриэль сообщил в интервью Premier League Productions, что его все устраивает в нынешнем клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Арсенал Лондон
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