Габриэль об интересе «Барселоны»: «Арсенал» - отличная команда, я счастлив здесь»

Защитник «Арсенала» Габриэль прокомментировал информацию об интересе со стороны «Барселоны».

«Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя в «Арсенале» как дома. Это отличная команда, и я уверен, что вместе мы сможем многого добиться. Я очень счастлив здесь», - сказал Габриэль.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен приобрести защитника «канониров» после того, как переговоры о переходе Антонио Рюдигера зашли в тупик. Но Габриэль сообщил в интервью Premier League Productions, что его все устраивает в нынешнем клубе.