Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» готова возобновить переговоры с Аспиликуэтой

14 Апреля 2022 • 11:18 Комментировать

Согласно сообщению испанского издания Marca, каталонский клуб готов начать переговоры с «Челси» о возможном переходе испанского защитника по окончании сезона.

«Барселона» уже пыталась подписать Аспиликуэту в прошлое летнее трансферное окно, прежде чем «Челси» активировал возможность продления его контракта на один год.

Ранее также сообщалось, что 32-летний футболист достиг принципиального соглашения о переходе в «Барселону». Но из-за того, что недавно «Челси» продлил контракт Аспиликуэты еще на год, «Барселона» приостановила переговоры с лондонским клубом.

Главной целью каталонского клуба считался защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи, однако тот, скорее всего, новый сезон начет в «Баварии».

Позиция «Челси» в отношении продажи Аспиликуэты, скорее всего, будет зависеть от того, насколько быстро разрешится неприятная ситуация с новыми владельцами клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Апреля
11:52 · Англия. Премьер-лига
Габриэль об интересе «Барселоны»: «Арсенал» - отличная команда, я счастлив здесь»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Пакета может переехать в Англию
11:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова возобновить переговоры с Аспиликуэтой
11:09 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Думаю, Фергюсон и сейчас жалеет, что не смог приобрести Бензема»
10:48 · Англия. Премьер-лига
Стали известны ключевые трансферные цели «Манчестер Юнайтед»
09:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пропустил лишь один гол на выезде в последних 8 матчах
09:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Не заблуждайтесь, я никогда не критиковал «Атлетико»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Савич и Грилиш устроили драку после матча Лиги чемпионов 2
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присматривается к Маккенни
08:16 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик привлёк внимание «Лацио»
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на вингера «Галатасарая»
08:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «ПСЖ» включились в борьбу за Жоржиньо
03:44 · Англия. Премьер-лига
Стали известны клубы, которые приглашают Фернандиньо
03:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» нужен Эриксен
00:20 · Англия. Премьер-лига
72-летний Венгер приятно шокировал фанатов своей спортивной формой
Все новости
Рекомендуем