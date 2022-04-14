«Барселона» готова возобновить переговоры с Аспиликуэтой

Согласно сообщению испанского издания Marca, каталонский клуб готов начать переговоры с «Челси» о возможном переходе испанского защитника по окончании сезона.

«Барселона» уже пыталась подписать Аспиликуэту в прошлое летнее трансферное окно, прежде чем «Челси» активировал возможность продления его контракта на один год.

Ранее также сообщалось, что 32-летний футболист достиг принципиального соглашения о переходе в «Барселону». Но из-за того, что недавно «Челси» продлил контракт Аспиликуэты еще на год, «Барселона» приостановила переговоры с лондонским клубом.

Главной целью каталонского клуба считался защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи, однако тот, скорее всего, новый сезон начет в «Баварии».

Позиция «Челси» в отношении продажи Аспиликуэты, скорее всего, будет зависеть от того, насколько быстро разрешится неприятная ситуация с новыми владельцами клуба.