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Фердинанд: «Думаю, Фергюсон и сейчас жалеет, что не смог приобрести Бензема»

14 Апреля 2022 • 11:09 Комментировать

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал журналистам, что в планы Алекса Фергюсона входила покупка Карима Бензема.

«Впервые я играл против него в 2008 году, и тогда я впервые увидел его близко и лично. Если вы видите гол, который он забил нам, посмотрите, сколько игроков вокруг него, но все, что ему было нужно, это одно касание, все это было одним движением», - сказал Фердинанд, вспоминая свое первый матч против французского нападающего.

Он отметил, что Фергюсон прилагал усилия, чтобы приобрести форварда.

«Я помню, как ушел с поля, и сэр Алекс Фергюсон сказал: «Не волнуйтесь, я попытаюсь заполучить его». Но с африканскими корнями Бензема и с тем, насколько влиятельным был «Реал», он выбрал Мадрид. Я думаю, оглядываясь назад, сэр Алекс будет до сих пор жалеть об этом», - добавил Фердинанд.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Карим Бензема Рио Фердинанд
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