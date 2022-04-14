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Стали известны ключевые трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

14 Апреля 2022 • 10:48 Комментировать

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести новых нападающего, полузащитников и центрального защитника. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Эрик тен Хаг, который возглавит «Манчестер Юнайтед» по завершению текущего сезона, обозначил ключевые трансферные цели на летнее трансферное окно. Нидерландский специалист хотел бы видеть в команде нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, универсального полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, опорника «Вест Хэма» Деклана Райса и защитника «Аякса» Юррьена Тимбера.

Даже учитывая распродажу собственных игроков, а Манчестер может покинуть до 10 футболистов, осуществить все трансферы будет довольно затруднительно. Осложняет ситуацию тот факт, что «красные дьяволы» могут не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, что серьёзно ударит по финансам.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» идёт на седьмом месте чемпионата, имея в своём активе 51 очко после 31 матча. Отставание от идущего четвёртым «Тоттенхэма» составляет шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Деклан Райс Эрик тен Хаг Юррьен Тимбер Ив Биссума
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