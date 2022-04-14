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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» пропустил лишь один гол на выезде в последних 8 матчах

14 Апреля 2022 • 09:47 Комментировать

Футболисты «Манчестер Сити» сыграли в нулевую ничью с мадридским «Атлетико» в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в последних восьми гостевых матчах во всех турнирах семь раз сумели оставить свои владения в неприкосновенности. В последних восьми встречах на выезде манчестерская команда имеет разницу забитых и пропущенных голов - 18:1.

Напомним, что по сумме двух матчей «Манчестер Сити» прошёл «Атлетико». В полуфинале Лиги чемпионов «горожане» встретятся с мадридским «Реалом».

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Манчестер Сити
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