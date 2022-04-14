«Тоттенхэм» присматривается к Маккенни

«Тоттенхэм» изучает возможность подписания полузащитника Уэстона Маккенни из «Ювентуса».

Игрок сборной США перешел в «Ювентус» на правах аренды из «Шальке» в 2020 году, а через год туринский клуб выкупил его на постоянной основе за 20,5 миллионов евро. В дебютном сезоне под руководством Андреа Пирло Маккенни стал основным игроком «Ювентуса».

Игрок сохранил свой статус и при нынешнем тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сыграв 28 матчей и забив в них 4 гола, но затем травма плюсневой кости в феврале выбил его из игры до конца сезона.

Отмечается, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте впечатлен игрой футболиста. Контракт Маккенни с «Ювентусом» заканчивается через три года.