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«Тоттенхэм» присматривается к Маккенни

14 Апреля 2022 • 08:22 Комментировать

«Тоттенхэм» изучает возможность подписания полузащитника Уэстона Маккенни из «Ювентуса».

Игрок сборной США перешел в «Ювентус» на правах аренды из «Шальке» в 2020 году, а через год туринский клуб выкупил его на постоянной основе за 20,5 миллионов евро. В дебютном сезоне под руководством Андреа Пирло Маккенни стал основным игроком «Ювентуса».

Игрок сохранил свой статус и при нынешнем тренере «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сыграв 28 матчей и забив в них 4 гола, но затем травма плюсневой кости в феврале выбил его из игры до конца сезона.

Отмечается, что главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте впечатлен игрой футболиста. Контракт Маккенни с «Ювентусом» заканчивается через три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Уэстон Маккенни
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