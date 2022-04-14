Лофтус-Чик привлёк внимание «Лацио»

Согласно сообщениям Corriere dello Sport, главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика и попросил правление «Лацио» завершить подписание контракта этим летом. Команда Серии А готовится к уходу Сергея Милинковича-Савича и ищет возможные замены.

Лучший сезон Лофтус-Чик в футболке «синих» пришелся именно на период руководства командой Сарри в сезоне 2018-19. Тогда он провел за клуб 40 матчей, забив десять и отдав пять голевых передач в разных соревнованиях. Он был особенно впечатляющ в Лиге Европы, сыграв решающую роль в победе «Челси» в турнире.

В сообщении говорится, что игрок сборной Англии может стоить «Лацио» до 20 миллионов евро. Они могли бы попросить «Челси» снизить запрашиваемую цену, но ожидается, что у них будет достаточно средств для завершения сделки.