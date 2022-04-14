«Барселона» и «ПСЖ» включились в борьбу за Жоржиньо

«Барселона» и «ПСЖ» включились в борьбу за полузащитника «Челси» Жоржиньо. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуются «Милан» и «Ювентус».

Жоржиньо в этом сезоне провел 40 матчей за «Челси», забив 9 голов и отдав 4 результативные передачи. Однако, будущее футболиста в клубе остается неясным. Контракт футболиста заканчивается летом следующего года.

Между тем, агент Жоржиньо недавно признал, что подписание нового контракта с «Челси» является приоритетом для 30-летнего игрока. Впрочем, в данный момент лондонский клуб не имеет право проводить трансферные операции, поэтому пока неясно, смогут ли они сохранить полузащитника в своих рядах.