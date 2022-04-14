Стали известны клубы, которые приглашают Фернандиньо

Как мы уже сообщали, бразильский полузащитник Фернандиньо объявил о своем намерении покинуть в конце сезона «Манчестер Сити», так как желает поиграть в Бразилии. Правда, наставник «горожан» Хосеп Гвардиола надеется уговорить его остаться, но не факт, что Фернандиньо решит изменить решение.

Между тем стали известны клубы, которые претендуют на услуги 36-летнего игрока. Как сообщает Globo Esporte, это «Коринтианс», «Ботафого» и «Фламенго», но при этом, как подчеркивает источник, сам футболист жаждет вернуться в свой родной «Атлетико Паранаэнсе».