«Лион» аннулировал свыше тысячи билетов у фанатов «Вест Хэма»

«Лион» забраковал более тысячи билетов, которые болельщики «Вест Хэма» купили самостоятельно.

На прошлой неделе местные полицейские власти издали указ, запрещающий болельщикам «Вест Хэма» проходить на стадион и находиться рядом с ним, если билет не был куплен у официального посредника в клубе.

В заявлении указывается, что ожидалось прибытие от 1000 до 3000 болельщиков за пределами обозначенной передвижной секции. Заместитель директора «Лиона» по управлению стадионом Ксавье Пьеро указал, что болельщики «Вест Хэма», не входящие в официально назначенную группу, будут переданы властям. Все аннулированные билеты вернутся в продажу, чтобы их смогли приобрести болельщики французского клуба.