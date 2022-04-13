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«Лион» аннулировал свыше тысячи билетов у фанатов «Вест Хэма»

13 Апреля 2022 • 17:21 Комментировать
Лион
...
Вест Хэм
2.08 3.45 3.55
14.04 22:00

«Лион» забраковал более тысячи билетов, которые болельщики «Вест Хэма» купили самостоятельно.

На прошлой неделе местные полицейские власти издали указ, запрещающий болельщикам «Вест Хэма» проходить на стадион и находиться рядом с ним, если билет не был куплен у официального посредника в клубе.

В заявлении указывается, что ожидалось прибытие от 1000 до 3000 болельщиков за пределами обозначенной передвижной секции. Заместитель директора «Лиона» по управлению стадионом Ксавье Пьеро указал, что болельщики «Вест Хэма», не входящие в официально назначенную группу, будут переданы властям. Все аннулированные билеты вернутся в продажу, чтобы их смогли приобрести болельщики французского клуба.

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Лион Вест Хэм
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ЛИОН ВЕСТ ХЭМ
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