Ботман стал главной целью для «Вест Хэма»

Защитник «Лилля» Свен Ботман стал главной трансферной целью для «Вест Хэма», сообщает The Evening Standard.

Главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес рассматривает центр защиты, как звено, которое нуждается в необходимом усиление в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, футболист «Лилля» будет стоить около 43 миллионов фунтов стерлингов. Также была информация, что на футболиста претендуют «Ньюкасл» и «Милан».

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.