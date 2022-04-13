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Ботман стал главной целью для «Вест Хэма»

13 Апреля 2022 • 16:04 Комментировать

Защитник «Лилля» Свен Ботман стал главной трансферной целью для «Вест Хэма», сообщает The Evening Standard.

Главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес рассматривает центр защиты, как звено, которое нуждается в необходимом усиление в летнее межсезонье.

Ранее сообщалось, футболист «Лилля» будет стоить около 43 миллионов фунтов стерлингов. Также была информация, что на футболиста претендуют «Ньюкасл» и «Милан».

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 21 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Вест Хэм Свен Ботман
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