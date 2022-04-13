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Грилиш: «Футбол как американские горки, то вверх, то вниз»

13 Апреля 2022 • 14:25 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал журналистам об уходе из «Астон Виллы» и о мотивации выиграть Лигу чемпионов.

«Это было серьезное решение. Я рос в «Астон Вилле» с шести лет — я рос, играл за клуб моего детства и был их капитаном. Уйти было трудным решением, я говорил об этом много раз, но в то время я чувствовал, что это правильно. Я думаю, что это было идеальное время для меня, чтобы двигаться дальше, попробовать что-то новое и выйти из своей зоны комфорта», - сказал Грилиш.

Он отметил, что футбол похож на американские горки.

«Если вы не получаете желаемого результата, вы приходите домой и чувствуете себя опустошенным», - отметил футболист.

Он добавил, что выигрывать турниры, в частности, Лигу чемпионов, является одним из основных желаний игроков «Сити».

«Большинство парней здесь выиграли все, причем много раз, поэтому я думаю, что все хотят этого в этом году. Было бы здорово, если бы мы могли пойти и выиграть все соревнования, в которых мы участвуем», - заключил Грилиш.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла
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