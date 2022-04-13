«Арсенал» предлагает за Морату 30 миллионов евро

Согласно многочисленным сообщениям в Италии, Альваро Мората хочет остаться в «Ювентусе», но «Арсенал» готов предложить 30 миллионов евро за подписание испанского нападающего.

Контракт Мораты с туринским клубом заканчивается летом и пока «Ювентус» не спешит активировать пункт о выкупе форвард на постоянной основе у «Атлетико», из которого Мората перебрался в Турин на правах аренды. «Старая синьора» уже вложила 20 миллионов евро во временный трансфер игрока в 2020 году и не хочет предлагать более 15 миллионов евро за то, чтобы подписать с ним долгосрочное соглашение.

Corriere dello Sport и SportMediaset предполагают, что «Арсенал» готов предложить «Атлетико Мадрид» 30 миллионов евро за подписание Мораты летом. 29-летний игрок хотел бы остаться в Турине, но понимает, что его будущее в клубе не зависит от него. «Ювентус» пытается договориться с «Атлетико» о более низкой цене, но клуб Ла Лиги не торопится заключать соглашение, особенно по цене ниже 30-35 миллионов евро.