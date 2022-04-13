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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мать мальчика, чей телефон разбил Роналду: «Манчестер Юнайтед» повёл себя ужасно

13 Апреля 2022 • 12:40 Комментировать (7)

Мать ребёнка, телефон которого разбил звёздный форвард Криштиану Роналду, осталась очень недовольна реакцией руководителей «Манчестер Юнайтед» на эту ситуацию.

Сара Келли заявила, что манчестерская команда повела себя ужасно и лишь усугубила положение. Мать пострадавшего ребёнка отметила, что приглашение «красных дьяволов» на матч было любезно отклонено, а делом продолжают заниматься полицейские.

Напомним, что после матча с «Эвертоном» 37-летний Криштиану Роналду не сдержал эмоции. Форвард ударил по рукам мальчика с аутизмом и разбил ему телефон.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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