Мать мальчика, чей телефон разбил Роналду: «Манчестер Юнайтед» повёл себя ужасно

Мать ребёнка, телефон которого разбил звёздный форвард Криштиану Роналду, осталась очень недовольна реакцией руководителей «Манчестер Юнайтед» на эту ситуацию.

Сара Келли заявила, что манчестерская команда повела себя ужасно и лишь усугубила положение. Мать пострадавшего ребёнка отметила, что приглашение «красных дьяволов» на матч было любезно отклонено, а делом продолжают заниматься полицейские.

Напомним, что после матча с «Эвертоном» 37-летний Криштиану Роналду не сдержал эмоции. Форвард ударил по рукам мальчика с аутизмом и разбил ему телефон.