Гвардиола: «Я бы хотел, чтобы Фернандиньо остался»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был немного шокирован решением капитана команды покинуть команду по окончании сезона.

«Мы поговорим с ним в конце сезона. Может быть его решение связано с его семьей. Я бы хотел, чтобы он остался», - сказал Гвардиола.

Он добавил, что полузащитник играет ключевую роль в создании хорошей атмосферы в команде.

«Мне нравится роль, которую он играет в этом сезоне. В раздевалке он общается со многими нашими игроками и звездами на благо команды», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Фернандиньо заявил, что собирается покинуть «Сити» по окончании сезона.