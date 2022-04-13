Боссы «Аякса» знают о том, что тен Хаг уже согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Руководители амстердамского «Аякса» уже знают о том, что тренер Эрик тен Хаг согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, назначение тен Хага на пост главного тренера «красных дьяволов» является лишь вопросом времени. Боссы «Аякса» уже осведомлены о том, что голландский специалист договорился с манчестерской командой по поводу четырёхлетнего соглашения.

Напомним, что Эрик тен Хаг является главным претендентом на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед». Сейчас с «красными дьяволами» работает немец Ральф Рангник.