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«Манчестер Сити» практически договорился с Холанном

13 Апреля 2022 • 11:08 Комментировать

Боссы «Манчестер Сити» практически договорились о трансфере норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, «горожане» практически договорились с 21-летним норвежским футболистом по поводу долгосрочного пятилетнего соглашения, по которому Эрлинг будет получать солидные 30 миллионов евро в год. Напомним, что в услугах Холанна также заинтересован мадридский «Реал».

В этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецком чемпионате 19 поединков, в которых забил 16 мячей и сделал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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