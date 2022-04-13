«Тоттенхэм» поборется за защитника из Германии

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер попал в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Sky Sports News.

По информации источника, «шпоры» составят конкуренцию «Вест Хэму», «Астон Вилле» и «Ювентусу» в борьбе за игрока сборной Германии, чей контракт истекает летом.

Гинтер перешёл в «Боруссию» в 2017 году из дортмундской «Боруссии» за €17 млн.

В текущем сезоне 28-летний игрок провёл за клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых смог забить один мяч. Его цена на Transfermarkt составляет €24 млн.