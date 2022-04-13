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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола выразил свое восхищение Бьелсой

13 Апреля 2022 • 11:02 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение аргентинским наставником Марсело Бьелсой.

«Дайте ему мою «Барселону», и вы увидите, как он будет выигрывать титулы», — сказал он в интервью Telemundo Sports. «Дайте мне «Лидс», при всем уважении к игрокам «Лидса», но я все равно так и останусь в Чемпионшипе».

Бьелса произвел настоящий фурор с «Лидсом» в прошлом сезоне в АПЛ. Однако, в этом году наставнику пришлось покинуть свой пост из-за серии неудачных результатов. Одной из причин этого были травмы ключевых игроков, а также, по словам нынешнего тренера «Лидса» Джесси Марша, общая перетренированность футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Марсело Бьелса
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