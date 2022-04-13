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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» договорился с тен Хагом о контракте на 4 года

13 Апреля 2022 • 10:55 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» договорились с голландским тренером Эриком тен Хагом о долгосрочном контракте.

По информации издания The Athletic, представители манчестерской команды достигли устной договорённости с голландским специалистом по поводу контракта, который будет рассчитан на четыре года. Стоит отметить, что тен Хаг должен возглавить «красных дьяволов» этим летом.

На данный момент манкунианцы под руководством Ральфа Рангника занимают седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ. Тен Хаг же сейчас работает в амстердамском «Аяксе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
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