«Барселона» может предложить Депая и Пуча в обмен на Габриэля

«Барселона» может предложить Мемфиса Депая и Рики Пуча в обмен на защитника «Арсенала» Габриэля, сообщает Sport. Ранее сообщалось, что лондонский клуб не согласен отпускать футболиста менее чем за 40 миллионов евро.

Каталонский клуб намерен снизить цену, предложив «Арсеналу» Депая или Пуча. «Барселона» старается укрепить центральную линию защиты. Ранее клуб, как сообщалось, вел переговоры с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, но они зашли в тупик, так как каталонский клуб не смог удовлетворить финансовые требования игрока.

В этом сезоне Габриэль провел в АПЛ 27 матчей и забил 3 гола.