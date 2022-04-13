Мерсон: Интриги в чемпионской гонке в Англии нет

Экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что интриги в чемпионской гонке в АПЛ уже нет.

Мерсон сказал, что до конца сезона ещё приличное количество матчей, но он будет шокирован, если «Манчестер Сити» упустит чемпионский титул. Пол отметил, что у «Ливерпуля» впереди слишком много тяжёлых матчей, так что подопечные Клоппа точно ещё потеряют очки. Экс-игрок добавил, что никакой интриги в борьбе за титул нет, так как «Сити» спокойно выиграет чемпионство.

Напомним, что на данный момент «горожане» лидируют в таблице и опережают «Ливерпуль» лишь на один балл.