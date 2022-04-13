«Ливерпуль» поспорит с «Миланом» за Сучича

Как сообщает Sport Bild, «Ливерпуль» присоединился к гонке за приобретение Луки Сучича. Звезда «РБ Зальцбург» считается одним из самых талантливых игроков, играющих в Австрии, и многие ожидают, что летом он присоединится к более крупной команде.

19-летнего футболиста называют наследником Луки Модрича. В этом сезоне Сучич забил пять голов и сделал две результативные передачи в 22 матчах за австрийский клуб. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Милан».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 13,5 миллионов евро. Его контракт с «Зальцбургом» истекает в 2025 году.