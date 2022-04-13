«Вест Хэм» присматривается к Мусса Диаби

Согласно Calciomercato, «Вест Хэм» нацелился на летний переход Муссы Диаби. Звезда леверкузенского «Байера» может стоить больших денег и, вероятнее всего, станет целью сразу нескольких богатых клубов в летнее трансферное окно.

Как говорится в сообщении, главный тренер «Вест Хэма» планирует усилить атакующее звено команды и француз является одним из кандидатов на эту роль. В этом сезоне Диаби сумел забить 16 голов и отдать 12 результативных передач во всех соревнованиях. Ранее сообщалось, что игрок входит в сферу интересов «Реала» и «Баварии».

Ожидается, что «Байер» может потребовать более 50 миллионов фунтов стерлингов за переход футболиста.