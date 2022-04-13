«Тоттенхэм» интересуется Секо Фофана

«Тоттенхэм» присматривается к центральному полузащитнику «Ланса» Секо Фофана, сообщает Jeunes Footeux.

Фофана перешел в «Ланс» из «Удинезе» в 2020 году. За два сезона футболист стал игроком основного состава, проведя за клуб 66 матчей. В свою очередь, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, как сообщается, стремится укрепить центр полузащиты команды, которая сейчас может полагаться лишь на Хёйбьерга и Бетанкура.

Впрочем, Фофана является не единственным кандидатом на эту роль. Ранее сообщалось, что «шпоры» также интересуются полузащитником «Лестера» Юрии Тилемансом.