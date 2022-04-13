Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» интересуется Секо Фофана

13 Апреля 2022 • 10:07 Комментировать

«Тоттенхэм» присматривается к центральному полузащитнику «Ланса» Секо Фофана, сообщает Jeunes Footeux.

Фофана перешел в «Ланс» из «Удинезе» в 2020 году. За два сезона футболист стал игроком основного состава, проведя за клуб 66 матчей. В свою очередь, главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, как сообщается, стремится укрепить центр полузащиты команды, которая сейчас может полагаться лишь на Хёйбьерга и Бетанкура.

Впрочем, Фофана является не единственным кандидатом на эту роль. Ранее сообщалось, что «шпоры» также интересуются полузащитником «Лестера» Юрии Тилемансом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ланс Секо Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с тен Хагом о контракте на 4 года
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может предложить Депая и Пуча в обмен на Габриэля
10:26 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Интриги в чемпионской гонке в Англии нет
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпулю» придётся заплатить за Бремера 40 миллионов евро
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поспорит с «Миланом» за Сучича
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» присматривается к Мусса Диаби
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Секо Фофана
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» не собирается продавать Осимхена
09:02 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лидса»: Бьелса перегружал игроков на тренировках
08:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Невозможно бороться за все четыре трофея
03:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - лишь второй клуб в истории, забивший три мяча «Реалу» на его поле в европейском турнире 5
12 Апреля
19:05 · Англия. Премьер-лига
Эриксен летом будет выбирать между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» присоединился к гонке за Джонстона
17:58 · Англия. Чемпионшип
Соломон перейдёт из донецкого «Шахтёра» в «Фулхэм»
17:45 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в мае обещает быть интересным»
Все новости
Рекомендуем