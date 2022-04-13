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«Наполи» не собирается продавать Осимхена

13 Апреля 2022 • 10:00 Комментировать

Согласно TEAMtalk, Виктор Осимхен может остаться в «Наполи» после летнего трансферного окна, поскольку президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис не собирается продавать его даже за сумму в размере 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Наполи» приобрел Осимхена два года назад за 60 миллионов фунтов стерлингов и, как сообщается, клуб не намерен расставаться с футболистом.

В этом сезоне Осимхен провел в Серии А 21 матч, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Наполи Виктор Осимхен
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