«Наполи» не собирается продавать Осимхена

Согласно TEAMtalk, Виктор Осимхен может остаться в «Наполи» после летнего трансферного окна, поскольку президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис не собирается продавать его даже за сумму в размере 100 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

«Наполи» приобрел Осимхена два года назад за 60 миллионов фунтов стерлингов и, как сообщается, клуб не намерен расставаться с футболистом.

В этом сезоне Осимхен провел в Серии А 21 матч, забил 12 голов и отдал 1 результативную передачу.