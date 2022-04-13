Тренер «Лидса»: Бьелса перегружал игроков на тренировках

Наставник «Лидса» Джесси Марш в разговоре с журналистами раскритиковал стиль работы бывшего тренера «павливнов» Марсело Бьелсы.

Марш сказал, что аргентинский специалист очень сильно перегружал футболистов на тренировках, что мешало игрокам восстанавливаться физически и психологически между матчами. Джесси отметил, что уже на 15-й минуте матча можно было понять, что игроки находятся на пределе своих возможностей, а такого быть не должно.

Напомним, что Марш занял место Бьелсы в «Лидсе». На данный момент «павлины» занимают 16-ю строчку в АПЛ.