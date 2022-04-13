Клопп: Невозможно бороться за все четыре трофея

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в разговоре с журналистами оценил шансы мерсисайдской команды на завоевание четырёх трофеев в этом сезоне.

Юрген сказал, что он очень рад тому, что его команда не вылетает на ранних стадиях турниров, но выиграть все четыре трофея в этом сезоне будет невозможно. Клопп отметил, что у «Ливерпуля» дальше очень сложное расписание. Тренер «красных также пожаловался на английских телевизионщиков, которые ставят матчи «Ливерпуля» на очень раннее время.

Напомним, что «Ливерпуль» в теории может выиграть сразу четыре трофея в этом сезоне. В АПЛ мерсисайдцы занимают вторую строчку в таблице и на один балл отстают от «Манчестер Сити».