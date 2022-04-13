«Челси» - лишь второй клуб в истории, забивший три мяча «Реалу» на его поле в европейском турнире

Лондонский «Челси» дал настоящий бой мадридскому «Реалу» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Команда Томаса Тухеля забила три мяча, но это не помогло ей пройти в следующий раунд. «Челси» стал лишь вторым клубом, которому удалось забить мадридскому «Реалу» на его три мяча в матче любого еврокубкового турнира за всю историю выступлений «Реала» в европейских кубках. Первым был другой английский клуб - в 1968-м году «Манчестер Юнайтед» сыграл в Мадриде 3:3 с «Реалом», после чего выиграл Кубок чемпионов.