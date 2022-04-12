Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен летом будет выбирать между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом»

12 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает 90min.

По информации британского издания, «Брентфорд», в котором сейчас играет Эриксен готов биться за сохранение его в составе. Но, сам футболист пока не определился о своем будущем.

30-летний полузащитник стал игроком «Брентфорда» зимой 2022 года. За это время он сыграл за команду 5 игр, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.  После 32 матчей «Брентфорд» набрал 36 очков и обезопасил себя от вылета в Чемпионшип.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Эриксен Апл Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
19:05 · Англия. Премьер-лига
Эриксен летом будет выбирать между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом»
18:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» присоединился к гонке за Джонстона
17:58 · Англия. Чемпионшип
Соломон перейдёт из донецкого «Шахтёра» в «Фулхэм»
17:45 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» в мае обещает быть интересным»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Думаю, «Вест Хэм» пройдёт «Лион»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Зума может пропустить игру с «Лионом»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Фернандиньо: «Используем каждую неудачу, чтобы улучшить себя»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Дженас: «Странно, но в моё время нас не учили играть как Модрич»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» продолжает вести переговоры с Рюдигером
13:41 · Англия. Премьер-лига
Мари не хочет возвращаться в «Арсенал» после аренды в «Удинезе»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд заступился за Магуайра
13:07 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Бешикташа» может перейти в «Лестер»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг не рассчитывает на Роналду в «Манчестер Юнайтед»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Роналду осознаёт, что «Манчестер Юнайтед» нужен ещё один форвард 2
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать Тилеманса
Все новости
Рекомендуем