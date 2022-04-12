Эриксен летом будет выбирать между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом»

Датский полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает 90min.

По информации британского издания, «Брентфорд», в котором сейчас играет Эриксен готов биться за сохранение его в составе. Но, сам футболист пока не определился о своем будущем.

30-летний полузащитник стал игроком «Брентфорда» зимой 2022 года. За это время он сыграл за команду 5 игр, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу. После 32 матчей «Брентфорд» набрал 36 очков и обезопасил себя от вылета в Чемпионшип.