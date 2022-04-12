Оуэн: «Думаю, «Вест Хэм» пройдёт «Лион»

Футбольный эксперт Майкл Оуэн заявил, что, по его мнению, «Вест Хэм» сможет пробиться в полуфинал Лиги Европы.

«Учитывая все обстоятельства, 1:1 — очень хороший результат для «Вест Хэма», - сказал Оуэн о результате первого матча четвертьфинала, который прошел в Лондоне.«Удаление Крессвелла могла привести к тому, что «Вест Хэм» мог и проиграть».

Оуэн заявил, что верит в минимальную победу лондонского клуба.

«Учитывая, что они смогли удержать ничью в меньшинстве, я отдаю предпочтение «Вест Хэму». Мой прогноз – 1:0», - подытожил Оуэн.