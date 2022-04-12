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Оуэн: «Думаю, «Вест Хэм» пройдёт «Лион»

12 Апреля 2022 • 15:10 Комментировать
Лион
...
Вест Хэм
2.07 3.45 3.60
14.04 22:00

Футбольный эксперт Майкл Оуэн заявил, что, по его мнению, «Вест Хэм» сможет пробиться в полуфинал Лиги Европы.

«Учитывая все обстоятельства, 1:1 — очень хороший результат для «Вест Хэма», - сказал Оуэн о результате первого матча четвертьфинала, который прошел в Лондоне.«Удаление Крессвелла могла привести к тому, что «Вест Хэм» мог и проиграть».

Оуэн заявил, что верит в минимальную победу лондонского клуба.

«Учитывая, что они смогли удержать ничью в меньшинстве, я отдаю предпочтение «Вест Хэму». Мой прогноз – 1:0», - подытожил Оуэн.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Вест Хэм Майкл Оуэн
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ЛИОН ВЕСТ ХЭМ
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