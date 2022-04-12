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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зума может пропустить игру с «Лионом»

12 Апреля 2022 • 15:01 Комментировать
Лион
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Вест Хэм
2.07 3.45 3.60
14.04 22:00

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума может пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против «Лиона» из-за травмы.

Зума подвернул лодыжку во время поражения «молотков» от «Брентфорда» со счетом 2:0 в минувшем туре АПЛ, что вынудило главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса заменить защитника.

Футболист прошел сканирование в понедельник, и «Вест Хэм» еще не определился с возможностью участия Зума в игре против «Лиона». Ожидается, что вероятность появления Зума на поле очень низка.

Первый матч четвертьфинала, который прошел в Лондоне, закончился со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Курт Зума
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ЛИОН ВЕСТ ХЭМ
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