Зума может пропустить игру с «Лионом»

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума может пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги Европы против «Лиона» из-за травмы.

Зума подвернул лодыжку во время поражения «молотков» от «Брентфорда» со счетом 2:0 в минувшем туре АПЛ, что вынудило главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса заменить защитника.

Футболист прошел сканирование в понедельник, и «Вест Хэм» еще не определился с возможностью участия Зума в игре против «Лиона». Ожидается, что вероятность появления Зума на поле очень низка.

Первый матч четвертьфинала, который прошел в Лондоне, закончился со счетом 1:1.