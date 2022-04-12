Фернандиньо: «Используем каждую неудачу, чтобы улучшить себя»

Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал журналистам о своем отношении к победе в Лиге чемпионов.

«Лига чемпионов — навязчивая идея для любой команды, борющейся за этот трофей, и «Сити» ничем не отличается. все мы хотели бы выиграть, но успех в Лиге чемпионов не является показателем», - сказал капитан «Сити» в интервью The Sun.

Он добавил, что каждый игрок старается использовать каждый матч для того, чтобы усовершенствовать свою игру.

«С 2016 года, когда пришел Пеп Гвардиола, каждое поражение в турнире использовалось для того, чтобы лучше узнать себя. Чтобы определить области, в которых нам нужно улучшиться, чтобы расти и идти вперед. Без сомнения, теперь мы выросли как команда», — заключил 36-летний игрок.