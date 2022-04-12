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Дженас: «Странно, но в моё время нас не учили играть как Модрич»

12 Апреля 2022 • 14:01 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас высказался об игре Луки Модрича и вспомнил, как он пришел в «Тоттенхэм».

«Он был первым футболистом, который играл в тех зонах, в которых нас просто не учили играть в Англии, как полузащитников. Странно, как разных игроков в разных частях мира просто учат играть эту роль по-разному. Я действительно многому научился у Луки. Наблюдая за ним изо дня в день, это было невероятно», - сказал Дженас.

Он добавил, что Модрич всегда стремился диктовать темп и опускаться глубже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Лука Модрич Джермейн Дженас
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