Дженас: «Странно, но в моё время нас не учили играть как Модрич»

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас высказался об игре Луки Модрича и вспомнил, как он пришел в «Тоттенхэм».

«Он был первым футболистом, который играл в тех зонах, в которых нас просто не учили играть в Англии, как полузащитников. Странно, как разных игроков в разных частях мира просто учат играть эту роль по-разному. Я действительно многому научился у Луки. Наблюдая за ним изо дня в день, это было невероятно», - сказал Дженас.

Он добавил, что Модрич всегда стремился диктовать темп и опускаться глубже.