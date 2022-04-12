Фердинанд заступился за Магуайра

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поддержал защитника «красных дьяволов» Гарри Магуайра.

Фердинанд сказал, что нельзя называть Магуайра нулевым игроком, ведь в футболке сборной Англии защитник демонстрирует отличную, а порой и феноменальную игру. Рио отметил, что стиль «Манчестер Юнайтед» просто не подходит Магуайру. Экс-игрок добавил, что подобное уже было с Херардом Пике, который вряд ли бы стал тем, кем является, если бы не ушёл из «Юнайтед» в «Барселону».

Напомним, что в этом сезоне Гарри Магуайр провёл в английском чемпионате 26 матчей и отметился одним забитым мячом.