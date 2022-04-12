Защитник «Бешикташа» может перейти в «Лестер»

Турецкий защитник «Бешикташа» Рыдван Йылмаз может этим летом переехать на туманный Альбион.

По информации TGRT Haber, в услугах 20-летнего турецкого футболиста заинтересованы руководители «Лестера», в котором уже играет соотечественник Рыдвана, а именно защитник Чаглар Сеюнджю. Стоит отметить, что известный портал transfermarkt оценивает стоимость Йылмаза в пять с половиной миллионов евро.

В этом сезоне Рыдван Йылмаз провёл в турецком чемпионате 23 встречи, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.