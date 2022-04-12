Тен Хаг не рассчитывает на Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Голландский тренер Эрик тен Хаг, который может стать новым тренером «Манчестер Юнайтед», не рассчитывает на португальского форварда Криштиану Роналду.

По информации Daily Mail, голландский специалист считает, что 37-летний португальский футболист будет лишним звеном в его игровой системе, так что с Роналду нужно расстаться в летнее трансферное окно. Напомним, что тен Хаг является главным претендентом на пост нового главного тренера «красных дьяволов».

В этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английской лиге 25 встреч, в которых отметился 12 забитыми мячами и тремя результативными передачами.