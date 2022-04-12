Роналду осознаёт, что «Манчестер Юнайтед» нужен ещё один форвард

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду осознаёт, что манчестерской команде нужен новый форвард.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 37-летний португальский футболист понимает, что уже не может играть в каждом матче, так что манчестерскому клубу нужен ещё один форвард. Стоит отметить, что Криштиану ещё не определился с тем, останется ли он в «Юнайтед» на следующий сезон.

В этом сезоне Криштиану Роналду в провёл в английском чемпионате 25 поединков, в которых забил 12 мячей и сделал три передачи.