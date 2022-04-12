«Тоттенхэм» хочет подписать Тилеманса

Руководители лондонского «Тоттенхэма» планируют летом побороться за подписание бельгийского полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

По информации Calciomercato, лондонская команда хочет в летнее трансферное окно заполучить в свои ряды 24-летнего бельгийского полузащитника, в услугах которого также заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль». Сам Тилеманс был бы не против покинуть «Лестер», так как он хочет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, что в этом сезоне Юри Тилеманс провёл в английском чемпионате 24 встречи, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.