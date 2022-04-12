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Гвардиола: Я должен Месси бутылку хорошего вина

12 Апреля 2022 • 11:57 Комментировать (1)

Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал журналистам, что до сих пор благодарен Лионелю Месси за совместную работу в «Барселоне».

Гвардиола сказал, что аргентинский футболист очень многое значит для его карьеры. Хосеп отметил, что если бы не Месси, то «Барселона» не сумела бы выиграть такое огромное количество трофеев. Тренер добавил, что Лионель делал всех вокруг себя лучше. Хосеп отшутился, что он за это должен форварду бутылку хорошего вина.

Напомним, что на данный момент Лионель Месси выступает за французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хосеп Гвардиола
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