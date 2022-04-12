«Ньюкасл» собирается усилиться двумя игроками из «Брайтона»

«Ньюкасл» хочет летом приобрести двух игроков «Брайтона» на замену вингеру Аллану Сен-Максимену, который вероятно покинет клуб. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, трансферными целями «Ньюкасла» являются Леандро Троссар и Ив Биссума. Контракты обоих игроков истекают летом 2023 года.

В текущем сезоне Троссар провёл за «чаек» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Цена 27-летнего бельгийского вингера на Transfermarkt составляет €17 млн.

На счету Биссума 23 сыгранных матча, в которых ему удалось забить один гол и отдать одну результативную передачу. 25-летний малийский полузащитник оценивается на Transfermarkt в €35 млн.