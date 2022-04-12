«Барселона» интересуется защитником «Арсенала» Габриэлем

Согласно Sport, «Барселона» присматривается к защитнику «Арсенала» Габриэлю. В этом сезоне футболист закрепился в основном составе «канониров», сыграв в 27 матчах АПЛ.

Как говорится в сообщении, Габриэль нравится главному тренеру каталонского клуба Хави Эрнандесу и техническому персоналу «Барселоны», и он рассматривается как потенциальный игрок.

Ранее сообщалось, что «Барселона» расстанется летом с Ленгле и Умтити, а также подпишет Андреаса Кристенсена из «Челси». Также была информация, что каталонцы связывались с «Ювентусом» по поводу перехода де Лихта, но туринский клуб потребовал 100 миллионов евро за голландского защитника.